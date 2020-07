Christian Kouame, protagonista del primo tempo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn prima di rientrare negli spogliatoi. Queste le sue parole sulla decisione della Lega (LEGGI)

Non lo accetto (ride, ndr). Sono molto contento, stiamo facendo una buona gara, ma adesso serve la vittoria. Sono contento anche per la vittoria momentanea del Genoa, spero che i miei ex compagni riescano a portare a casa i 3 punti visto il momento di difficoltà che stanno vivendo