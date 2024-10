Kouamè, al Ferraris 100ª in A con la maglia della Fiorentina: 8 reti totali

Come annunciato dal "Museo Fiorentina", oggi, 31 ottobre 2024, Christian Kouamè raggiunge quota 100 presenze in Serie A con la maglia della Fiorentina. Prima della gara del Ferraris, l'ivoriano ha siglato 8 reti nel totale complessivo delle sue apparizioni. In maglia viola sono state collezionate anche 9 presenze in Coppa Italia (2 gol) e 28 in Conference League (una rete).