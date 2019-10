Koffi: “Emozione speciale, grazie Mister. Sto imparando da Boateng”

Emozione speciale, prima partita con la prima squadra. Fino ad ora per me bella stagione con la primavera, graie a Mr. Montella. Giocare con grandi come Boateng è speciale. Da lui e dagli altri sto imparando a giocare semplice e bene, e a cercare il dribbling, mia migliore qualità, solo quando è opportuno.