K. Andersson: “Mihajlovic ha plasmato il Bologna. Fiorentina? Gara sempre speciale, Bati e Rui…”

Kennet Andersson, ex attaccante svedese che ha giocato a lungo in Italia nel Bologna, ha parlato così a Tuttomercatoweb.com della prossima partita contro la Fiorentina:

Sono qui a Bologna, per vedere la partita di lunedì contro la Fiorentina. Il Bologna l’ho visto bene e poi mi piace il modo in cui stanno lavorando in società. Il programma sui giovani, il calcio femminile, lo stadio: il presidente si sta impegnando molto per il futuro. E la squadra mi sembra solida, Mihajlovic l’ha plasmata bene. Bologna-Fiorentina? Mi aspetto di vincere. E’ una gara importante contro la Fiorentina, lo è sempre stata. Vinciamo noi… Ricordi? Belle partite anche fuori casa, contro Toldo, Rui costa, Batistuta. Gare dal sapore speciale.