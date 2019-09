Juventus, Sarri in panchina a Firenze solo se non ci saranno rischi. Altrimenti…

“Sarri, il comandante sempre più in panca”, titola stamattina il Corriere dello Sport. Anche ieri era in campo per l’allenamento. Aumentano le possibilità che sia in panchina a Firenze. L’allenatore migliora giorno dopo giorno: nessuno vuole rischiare, ma regna in ogni caso la massima prudenza, com’è giusto che sia, ferma la convinzione che non valga la pena correre anche solo il minimo rischio, se non dovesse essere Fiorentina-Juve la partita giusta allora si guarderà dietro l’angolo, alla supersfida di Champions con l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano.