Juric in sala stampa: “Non so cosa stia succedendo alla Fiorentina, Amrabat ha un posto speciale nel mio cuore”

Ivan Juric ha così risposto in sala stampa alle domante dei giornalisti:

“Direzione di gara? Non voglio fare polemica, anche se non mi è sembrata giusta. Ruegg ha fatto benissimo, arriva da Zurigo ed è molto giovane. All’inizio faceva fatica, ma è da un po’ di tempo che vedo che si sta assestando sul nostro livello ed è utile alla squadra. Potevamo anche vincerla, è stata una partita dura. Abbiamo avuto più occasioni e siamo stati pericolosi. A Firenze contro una grande squadra è un grandissimo risultato. Con l’Inter non recuperiamo nessuno, bisogna ragionare per bene per non mettere in pericolo la salute dei ragazzi. Vediamo lunedì. I miei giocatori non erano contenti dopo l’ultima sconfitta, oggi ho rivisto la convinzione. La Fiorentina? Presi uno per uno sono davvero forti, non so cosa stia succedendo. Prandelli saprà come lavorarci. Colley? Oggi è entrato molto meglio di altre volte, ci credo molto. Per me Amrabat ha un posto speciale nel cuore. Oggi l’ho visto molto volenteroso, non è stata una partita facile per noi come per lui”.

