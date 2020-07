Juric, il rilancio del Verona: ecco come stanno convincendo l’allenatore a rimanere

Hellasverona1903.it fa il punto sul futuro di Ivan Juric, allenatore seguito dalla Fiorentina. Si parla di un consistente aumento di ingaggio, con Juric che, con i bonus compresi nel contratto, potrebbe arrivare a 1 milione di euro netto a stagione, da una base che supera abbondantemente gli 800mila euro. Di fatto, si tratta del più ricco stipendio riconosciuto dal Verona a un allenatore in tutta la storia della società gialloblù, riconoscimento al formidabile lavoro svolto da Juric all’Hellas. La società inoltre è intenzionata a trattenere Pessina, anche se l’Atalanta sembra avere altre idee. Il presidente Setti inoltre sembra orientato a voler tenere tanti giocatori e a puntare su altri giovani da valorizzare. Adesso per la Fiorentina è più difficile ingaggiare l’allenatore, ma la società di Commisso resta in attesa di una risposta.