Juric, che tegola! Rottura del menisco per un difensore

Juric perde un difensore per molto tempo. Salterà il match di domani contro la Fiorentina, ma non solo. L'esito degli esami

Rottura del menisco. Questo l'esito degli esami che questa mattina David Zima si è sottoposto dopo l'infortunio dell'ultima gara. Il giocatore starà fuori diverso tempo e quini non sarà disponibile per la gara di domani contro la Fiorentina. Brutte notizie per Juric.