Jovic, dopo tutto questo tempo? “Sempre”. Storia di un affare che nasce anni fa

"Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano", canterebbe Antonello Venditti. "E la la piglia larga di nulla!", risponderebbe Libero Quarini de Il Ciclone. Il riferimento? A Luka Jovic , obiettivo di mercato della Fiorentina. I più giovani si ricordano sicuramente delle voci risalenti al periodo tra la fine della scorsa estate e l'inizio dello scorso autunno, ma non era quella la prima volta che i viola si erano interessati all'attaccante serbo.

Già nel 2014, infatti, i viola erano molto attenti alla crescita del giocatore, all'epoca un giovane di bellissime speranze militante nella Stella Rossa di Belgrado. Il mercato dell'est ha sempre stuzzicato la dirigenza della Fiorentina, che però in quel caso non affondò il colpo e dovette cedere tempo dopo il passo al Benfica. Poi la carriera di Jovic è decollata in Germania, all'Eintracht Francoforte, prima di spegnersi sul più bello dopo il passaggio al Real Madrid con relativo deprezzamento. Ora la Fiorentina, otto anni dopo il primo interesse, è ritenuta la piazza giusta per tornare a esprimersi sui livelli che hanno reso Luka uno dei giocatori più esaltanti d'Europa. Il giocatore è attivissimo sui social e sembra sponsorizzare e sperare in una fumata viola, più che "blanca"...