Joe Barone a Firenze, si imbatte nei Bianchi e… Offre 200 euro di birre

“Joe Barone, portaci in Europa“. Questo uno dei tanti cori dedicati al braccio destro del presidente Commisso dalla squadra dei Bianchi, oggi vittoriosa sugli Azzurri per 3 cacce a 2. Barone, in città per cominciare a costruire la Fiorentina che verrà insieme a Montella, Pradè, Antognoni e (molto probabilmente) Batistuta, si è imbattuto in un gruppo di tifosi, per la maggior parte dei Bianchi di Santo Spirito, e si è lasciato trascinare dal loro entusiasmo, dando alla fine un’altra prova della generosità della nuova proprietà gigliata: da bere per tutti, per un totale di un paio di centinaia di euro, e da domani al lavoro per la Viola.