Joaquin si ritira. Ma prima l’ex Fiorentina deve superare un record storico

Joaquin appende gli scarpini al chiodo. Infatti l'ex viola, tra le altre, lo ha annunciato ieri. La Fiorentina gli ha anche dedicato un post sui social. Ma prima di terminare la sua grande carriera gli manca un traguardo. Lui che con il Betis li ha battuti tutti. Lo spagnolo è a quota 615 partite, ed è a meno 7 partite dall'eguagliare Andonì Zubizarreta, ex grande portiere del Barcellona. In caso di superamento diventerebbe il numero 1 per presenze nella storia della Liga.