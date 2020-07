Jeda: “Il Cagliari ha pagato lo stop e il cambio di allenatore”

Jeda, ex giocatore del Cagliari tra le altre, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Il lockdown ha riportato tutte le squadre alla pari, perché ha azzerato i vantaggi che si erano accumulati durante la stagione. La Juventus naturalmente è avvantaggiata, perché ha un organico ampio e di qualità il Cagliari ha pagato il cambio di allenatore e il tanto tempo di stop, non avendo potuto lavorare con il nuovo mister. I sardi devono riprendersi dal punto di vista psicologico, ma con l’Atalanta ho visto una squadra in palla. Sicuramente durante la stagione c’è stato qualcosa, si è pensato alla rottura di qualcosa tra spogliatoio e allenatore, anche se credo che anche la pressione della piazza abbia influito. Mercato? La società ha provato a fare qualcosa in più per puntare in alto. Nainggolan? Sono convinto che può dare ancora tantissimo, con la serenità che ha trovato a Cagliari ha fatto molto bene”.