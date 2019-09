Jacobelli su Fiorentina-Juventus: “I viola hanno l’occasione di ritrovare entusiasmo”

Intervenuto a TMW Radio, il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha parlato così di Fiorentina-Juventus:

E’ l’occasione migliore per la Fiorentina per trovare entusiasmo. Certo non sarà facile perché è una squadra fortemente rivoluzionata. La falsa partenza di quest’anno poi costringe Montella a fare risultato contro la Juventus.

I giovani della Fiorentina? Montella è perfettamente consapevole dell’importanza di coniugare la classe di Ribery con la linea verde della squadra. Ora, però, serve alla Fiorentina ritrovare il feeling con la vittoria visto che manca dal febbraio scorso.