Jacobelli rivela: “Sarri sta accelerando per liberarsi dalla Juventus”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato della Fiorentina e si è soffermato anche sulla risoluzione del contratto fra Maurizio Sarri e la Juventus.

Conferma Iachini? Il lavoro di un allenatore non si vede dopo quattro giornate: non sarebbe stato razionale da parte della Fiorentina cambiare tecnico. Se proprio Iachini non convinceva, andava sostituito prima, ora sarebbe improvvido. Da ora alla prossima sosta di campionato la Fiorentina dovrà cambiare marcia, specie per quel che riguarda il gioco. Sarri e la rescissione con la Juventus? La trattativa per liberarsi dai bianconeri è a buon punto, lui non vede l’ora di tornare in panchina. Non so se entro dicembre sarà su una panchina, ma di sicuro Sarri sta accelerando i tempi per liberarsi dalla Juventus.