J. Commisso: “Siamo molto fieri della Primavera, mio padre era entusiasta”

Di seguito il contenuto dell’intervento di Joseph Commisso a pochi istanti dall’inizio della gara tra Fiorentina e Fiorentina Primavera: “Sono stato davvero felice di aver visto i ragazzi sollevare il trofeo, lo sono stato anche per chi li ha portati fino a quel punto (Aquilani, ndr), e più in generale per la famiglia viola. Siamo molto fieri di tutti, io sono qui da settembre e dopo poco abbiamo avuto il coronavirus che ha dato luogo ad una situazione molto difficile, ma ne siamo usciti molto bene. Mio padre? Anche lui era felicissimo, la partita gli è piaciuta molto, ci siamo parlati al telefono dopo il fischio finale ed era davvero entusiasta”. La “chicca” finale da parte di Commisso jr. è un “Buon compleanno Fiorentina!” in italiano perfettamente scandito nel finale.