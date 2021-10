Italiano su Vlahovic: “Questioni sue, ora non toglieteci serenità”

Vlahovic sta attraversando un momento particolare, Italiano gli fa scudo alla vigilia del match col Napoli

"Ne abbiamo già parlato, è una questione sua personale. Il ragazzo va in campo e si impegna, io posso dire poco altro. Dusan ha carattere da vendere. Quando si scende in campo bisogna pensare al bene della squadra, chi ha meno carattere a volte rischia di compromettere le prestazioni, ma chi non ne ha rimane il solito. Io lo vedo sempre concentrato. Spero che la proprietà e il ragazzo raggiungano l'accordo, poi nessuno si permetta di rovinare la nostra serenità".