Italiano risponde alle domande dei calciatori, la simpatica gag con Terracciano

Dopo la conferenza stampa, il tecnico ha avuto modo di rispondere ad alcune domande via social arrivate dai giocatori della Fiorentina

Saponara, Modulo oltre al 4-3-3? "Ricky forse dimentica che durante le gare in tanti momenti situazioni anche cercato di "modificare" il nostro assetto. Ma questo mi piace farlo a partita in corso perchè in preparazione voglio dare certezze. I ragazzi però sanno che durante le gare, per cercare di portare a casa una vittoria o recuperare uno svantaggio si può cambiare qualcosina"

Duncan, Su cosa si basa per scegliere i titolari in mezzo al campo? "In base allo stato di forma, a come si comportano durante la settimana e in funzione della strategia di gara. Cerco sempre di mandare in campo i tre centrocampisti che possono fare una grande prestazione".