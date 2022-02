Italiano presenta domani la partita con la Juventus: ACF comunica l’orario

La tensione della vigilia sarà momentaneamente stemperata dall'intervento del tecnico in sala stampa

Domani sarà giornata di vigilia, e come di consueto Vincenzo Italiano prenderà la parola in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti prima, e dei tifosi sui social poi. La Fiorentina ha comunicato che, come spesso accade ultimamente, la conferenza si terrà alle ore 14:30. Violanews.com sarà presente e ve ne proporrà la diretta testuale commentabile.