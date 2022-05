Italiano, le ripartenze subite e una frase chiara

Una puntualizzazione su una frase pronunciata ieri da Vincenzo Italiano in conferenza stampa

Si è fatto un gran parlare del contratto che lega Vincenzo Italiano alla Fiorentina e soprattutto della clausola rescissoria di 10 milioni grazie alla quale l'allenatore potrebbe sciogliere il vincolo che lo tiene a Firenze per almeno un altro anno. La sensazione degli addetti ai lavori è che sia una clausola praticamente 'blindata' che nessuno vorrebbe sfruttare per accaparrarsi le prestazioni del mister viola. A riprova della sua volontà di restare a Firenze, ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'incontro di Milano, dopo una ventina di minuti, Italiano ha detto che "sulle ripartenze che subiamo ci stiamo lavorando e ci lavoreremo il prossimo anno" chiaro segno che il suo pensiero è proiettato verso un secondo anno in viola senza se e senza ma.