Italiano, firma sì ma dove? VN – A Firenze: il rientro in mattinata

Magie della tecnologia moderna: Vincenzo Italiano, atteso oggi in città, non doveva necessariamente recarsi a Firenze per siglare il suo nuovo contratto con la Fiorentina. Il tecnico stava passando le vacanze in famiglia nella sua Sicilia e non c'era per forza bisogno che le interrompesse, ma le notizie che abbiamo raccolto portano ad una firma in presenza.