Italiano e l’incrocio infuocato: superare il passato per pensare al futuro

Italiano contro la squadra che fu sua. Incrocio di fuoco per il mister viola e Domenica aspettiamo di vedere le scintille

Domenica alle 15.00, Italiano affronterà la squadra che fu sua in un match che sembra pronto a regalarci grandi emozioni. Come riportato da Repubblica, l'accoglienza non sarà come quella che vedremo al picco il 13 Febbraio ma quando Italiano incontra lo Spezia non può mai essere una partita banale.

Ottantasei partite, una promozione in Serie A, una salvezza e una media di 1,37 punti a partita hanno fatto entrare di diritto Italiano nella storia del club spezzino. Il modo burrascoso con cui lasciò la panchina degli aquilotti per approdare a Firenze non può assolutamente mettere in discussione tutto il lavoro messo in atto da colui che dopo lo Spezia, sta risollevando anche la Fiorentina. Incrocio di fuoco per Italiano e Domenica si attendono le scintille.