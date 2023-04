Italiano: “Domani ci saranno delle rotazioni. Siamo abituati a giocare sempre”

"Vincere aiuta sempre a vincere. Aiuta a lavorare con serenità. Aiuta ad avere consapevolezza, e autostima. Tutti vogliono vincere per lavorare in un clima così. Stiamo lavorando per non staccare da questa applicazione, che ci sta portando grandi risultati, insieme alle nostre qualità. Non dobbiamo abbandonare questa strada. Ormai siamo dentro tantissimi impegni, che diventano sempre più importanti. Con partite da dentro o fuori, ci siamo abituati a questo da inizio anno. Già il giorno dopo è rifinitura, e dobbiamo concentrarsi su domani."