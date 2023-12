Italiano compie gli anni, consegnato il regalo di giocatori e club (FOTO)

Il 10 dicembre è la data di nascita di Vincenzo Italiano: giocatori, staff e dirigenti hanno regalato al tecnico viola una maglia autografata per celebrare il suo compleanno

Dopo gli auguri social, ecco quelli reali: la Fiorentina poco fa ha condiviso online una foto di Vincenzo Italiano dal ritiro romano, con in mano una maglia da gioco (la seconda, quella bianca) davanti ad un albero di Natale. Maglia resa speciale perché autografata da tutti i componenti del gruppo gigliato. Clima festoso, oltre che natalizio, in casa viola, a causa del compleanno arrivato oggi del tecnico siciliano. Che, sicuramente, come altro presente ai suoi giocatori avrà chiesto una bella vittoria, condita da una gran prestazione all'Olimpico.