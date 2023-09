Italiano cambia sempre! Superato il record di Allegri

Che Italiano fosse un allenatore a cui piace cambiare la formazione di continuo era alla vista di tutti, ma il dato che viene fuori dalla partita di Frosinone è da Record. Infatti la formazione di ieri è la 113 squadra titolare diversa consecutiva da allenatore della Fiorentina. Record appunto, perché Allegri (ormai ex detentore di questo particolare "primato") si è fermato a 112, con la conferma, contro il Sassuolo, dello stesso undici di partenza che era sceso in campo contro la Lazio. Nelle prossime settimane la possibilità che il record in questione continui a crescere è più che scontato, anche in vista degli impegni sempre più ravvicinati tra campionato e Conference League