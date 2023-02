Italiano/2: “Ora altre partite come questa e la concretezza che ci è mancata”

Nel post partita di Braga-Fiorentina, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato così la larga vittoria viola in sala stampa: "Penso che l'abbiamo interpretata bene. Tutti erano concentrati per cercare di limitare il loro palleggio. Abbiamo capito il momento, non dovevamo sbagliare l'atteggiamento e siamo stati bravi, con la qualità e con la concretezza sotto porta. Siamo stati sempre in partita e poi abbiamo affondato il colpo, per il ritorno abbiamo un buon vantaggio. Jovic? "Sono contento per come ha approcciato la partita. Ha avuto dinamismo, ritmo e penso che questa debba essere la base per i nostri attaccanti che hanno mostrato quella qualità che in questo momento ci era mancata. Ha segnato due gol, si è sacrificato, è stato protagonista dell'espulsione: abbiamo nelle corde questo tipo di prestazioni e ora dobbiamo dare continuità ricercando. Servono dieci partite consecutive come questa. Abbiamo bisogno della qualità di tutti e i giocatori di talento stasera ci hanno permesso di vincere la partita".