Italiano/2: “Modelli? Guardiola e Sarri. L’innovazione passa dai calciatori”

La seconda parte dell'intervista a mister Italiano: spazio alle fonti d'ispirazione in panchina, oltre ai metodi di gestione del gruppo

Di seguito vi proponiamo altre parole tratte dall 'intervista a Vincenzo Italiano (la prima parte) , a cura dei canali ufficiali dei Viola. In questa seconda parte, spazio alle fonti d'ispirazione in panchina, oltre ai metodi di gestione del gruppo.

"Negli ultimi anni come si fa a non nominare Guardiola? Lo stesso Sarri negli ultimi tempi ha destato grande interesse, col Napoli e col Chelsea. Klopp, Luis Enrique… Il Barcellona ha un pensiero calcistico a prescindere dall’allenatore: è un modo di ragionare che mi affascina, sarebbe bello riproporlo in altri paesi. Zeman è sempre stato una fonte di ispirazione per il modo con cui riusciva a mandare in gol le proprie squadre".