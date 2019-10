Under 21, due viola titolari in Armenia-Italia

I due violazzurrini Luca Ranieri e Riccardo Sottil sono titolari nella formazione dell’Italia Under 21 contro l’Armenia, in programma alle 18:30 al FFA Academy Stadium di Yerevan e valida per le qualificazioni europee. L’undici di partenza scelto dal ct Nicolato: Carnesecchi; Adjapong, Bastoni, Ranieri, Pellegrini; Frattesi, Locatelli, Zanellato; Sottil, Cutrone, Scamacca.

