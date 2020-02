Io sto con Rocco. Sono disgustato/a. L’iniziativa del Pentasport di Radio Bruno

David Guetta è infuriato per il modo con cui i media nazionali hanno trattato la vicenda Commisso contro il sistema e ha lanciato un’iniziativa speciale. Cosa succederà?

Venerdì 7 febbraio a tutti i tifosi che passeranno dagli studi di Radio Bruno dalle 15 alle 16 verrà consegnata una maglietta con la scritta IO STO CON ROCCO – SONO DISGUSTATO/A offerta dal Pentasport e da Radio Bruno con la collaborazione di Publigift di Daniele Scartabelli.

Appuntamento venerdì alle 15 in via Aretina 167.