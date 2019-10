Inzaghi ci pensa ancora: “Vittoria importante con la Fiorentina, ma avevamo fatto anche errori”

Domani sera la Lazio ospiterà il Torino. Simone Inzaghi in sala stampa ha fatto il punto, ripartendo dalla vittoria contro la Fiorentina:

Penso che abbiamo vinto una partita molto importante per la nostra classifica. Nello stesso modo in cui abbiamo analizzato la partita di Glasgow, abbiamo visto anche gli errori commessi contro i viola per migliorare. Abbiamo fatto un’ottima partita, come con il Celtic, soltanto che rispetto a quella di giovedì abbiamo avuto solo due giorni per prepararla.