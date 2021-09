Inter, l’ex ad: “Domani sarà una gara tirata. Commisso? Ha pienamente ragione”

Il parere di Ernesto Paolillo

"Mi aspetto una gara molto tirata. E’ una bella Fiorentina quella che stiamo vedendo, farà un bel campionato. L’Inter, invece, dovrà cercare di tenersi ad alti livelli in un campionato divenuto più competitivo. Italiano si vedeva già come fosse bravo, ha un’idea di calcio ben precisa e sa far giocare bene la squadra. Mi aspetto la Fiorentina in zona europea. Se lo merita sia per gli sforzi fatti dalla società che per la bravura del tecnico. Dichiarazioni Commisso?Ha pienamente ragione. Alla scrittura delle regole non è seguito un adeguato piano di penalizzazione a chi non le rispettava. Non basta solo scriverle le regole del Fariplay finanziario. Sono molto preoccupato della situazione del calcio, in Italia specialmente. Ben vengano Presidenti come Commisso. Inter? Lukaku e Hakimi sono stati venduti per rientrare nei conti. Tanto è vreo che lo stesso Conte è scappato via sapendo quanti sacrifici sarebbero stati fatti. I nerazzurri sono meno forti dello scorso anno, ma hanno trovato un’ottima compattezza grazie alle abilità di Marotta. Se la giocherà per il titolo anche questa stagione."