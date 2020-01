Inter-Fiorentina, grande cornice di pubblico a San Siro. C’è anche la diretta Rai

Inter-Fiorentina di domani, Quarti di finale di Coppa Italia, avrà una grande cornice di pubblico. Sono infatti attesi 50mila spettatori a San Siro nella gara in cui potrebbe esserci anche l’esordio di Eriksen con la maglia nerazzurra. Il pubblico interista si conferma molto numeroso, essendo di gran lunga al primo posto nella classifica degli spettatori stagionali (LEGGI QUI). La partita di domani sarà visibile in diretta tv su RaiUno, su Violanews.com come sempre la diretta testuale del match.