Inter, Bonan suggerisce: “Conte faccia come Prandelli che ha puntato su Montiel”

Dagli studi di Sky Sport, parlando del momento dell’Inter, il giornalista tifoso viola Alessandro Bonan ha rivolto un pensiero ai nerazzurri citando proprio la Fiorentina:

Ieri la Fiorentina stava sprofondando in Coppa Italia contro l’Udinese, Prandelli ha dato fiducia al giovane Montiel e ha risolto la partita. Non so se sia stata la mossa della disperazione o a sorpresa che però ha dato il suo frutto. Ecco, forse Antonio Conte all’Inter in questo momento dovrebbe provare qualcosa di simile.