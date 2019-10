Insultò youtuber juventino provocatore, assolto tifoso della Fiorentina

Nessun reato all’indirizzo dello youtuber Giacomo Carolei, pratese e di fede juventina, nel commento che un giovane tifoso della Fiorentina vergò sotto a uno dei suoi tanti video. In quel filmato, girato nell’aprile del 2018, prima di Fiorentina-Napoli e dopo la tragedia di Astori, Carolei intervistava i tifosi viola invitandoli a «non scansarsi» (una vittoria della Fiorentina avrebbe favorito la squadra bianconera, al contrario il successo del Napoli avrebbe tenuto aperto il discorso scudetto) e in un punto del video disse: «Guardiamo se vu vincete senza che moia qualcun altro….». A TALE affermazione, N.R., 19 anni, fiorentino e tifoso viola, commentò sui social promettendogli «due bastonate», qualora lo avesse incontrato. Ne è seguita una denuncia di Carolei per minacce e diffamazione, ma il giudice per le indagini preliminari di Prato, Costanza Comunale, l’ha archiviata.

