Insigne e Zielinski lodano Ribery al 90′: “Franck sei un grande”

L'asso francese come spesso gli capita viene considerato un idolo anche dagli avversari

Da oggi lo chiameranno anche Franck il generoso. Perché Ribery non si è risparmiato, non solo in campo durante il match ma anche al fischio finale. Prima Lorenzo Insigne lo raggiunge sulla via del ritorno negli spogliatoi e come raccontano le immagini e l'audio di Dazn, scambiando la maglia con FR7 gli ricorda di un'amichevole tra Bayern e Napoli giocata in Trentino e di una foto scattata insieme. Poco dopo Ribery viene inseguito anche da PiotrZielinski: il polacco inizialmente rimane deluso dopo aver scoperto che il numero 7 gigliato aveva dato la sua maglia già ad Insigne, allora il francese si gira verso un magazziniere della Fiorentina chiedendo di prepararne un'altra da consegnare appositamente al centrocampista polacco del Napoli.