Inter-Juventus giocata ieri sera e in particolare l’infortunio di Stefano Sensi potrebbe regalare una gioia inaspettata a Gaetano Castrovilli che ieri è stato osservato da vicino dal CT della Nazionale azzurra Roberto Mancini. Se la mezzala interista non dovesse recuperare in tempo, potrebbero aprirsi per il giovane viola le porte di Coverciano.