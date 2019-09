Indietro nel tempo: 33 anni fa l’esordio di Baggio in Serie A

33 anni esatti. Tanti ne sono passati dall’esordio di Roberto Baggio in Serie A. Era il 21 settembre 1986, la partita era Fiorentina-Sampdoria. I viola di Bersellini vinsero 2-0 grazie alla doppietta di Ramon Diaz. La sfortuna, però, si sarebbe messa di traverso appena una settimana dopo: il 28 settembre, infatti, Baggio subì la lesione al menisco del ginocchio destro. Rientrò in campo a fine stagione, a distanza di quasi due anni dal primo infortunio.

Per la cronaca, contro la Sampdoria la Fiorentina scese in campo con: Landucci, Contratto, Pin, Carobbi, Galbiati, Gentile, Onorati, Oriali, Monelli, Diaz, Baggio.

