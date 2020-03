Incredibile: Udinese-Fiorentina e le altre potrebbero essere recuperate in settimana

Ogni ora c’è una novità e anche l’ultima arrivata ha del clamoroso: secondo gazzetta.it Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina e le altre tre partite rinviate in questo turno di campionato potrebbero essere recuperate già questa settimana, tra mercoledì e giovedì, con conseguente spostamento delle due semifinali di Coppa Italia. Questo, nonostante il comunicato di ieri della Lega parlasse del 13 maggio come data per i cinque recuperi. Dunque, in poco più di 24 ore, assistiamo ad un nuovo cambiamento della situazione. A breve sono attese comunicazioni ufficiali.