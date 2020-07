In Lecce-Fiorentina un Guida che ti aspetti

Di Simone Pagnini

Esperienza e precisione questa la serata di ieri per Guida. Come da noi analizzato prima del match, la designazione di Guida era quella più regolare del girone di ritorno per la Fiorentina. Preciso sempre vicino l’azione usando modi semplici e garbati, ha ben diretto la gara tra i viola e il Lecce. Guida ieri era alla terza gara consecutiva tra cui ricordiamo un importante match come Milan -Juve e ne esce ancora ua volta bene dimostrando di essere in ottima condizione sia fisica e psicologica, anche se la partita di Lecce adesso sempre semplice ma in realtà nascondeva molte insidie.

Bravo Marco sta terminando una stagione non facile ma con ottimi risultati.