Il rientro di Ribery? Risponde Iachini: “E’ partecipe, ma ci vorranno 45 giorni per vederlo in campo”

Nel corso della lunga intervista concessa a Radio Rai, l’allenatore viola Beppe Iachini ha parlato anche di Franck Ribery e del suo ritorno a disposizione dopo l’infortunio:

Sta recuperando dal brutto infortunio alla caviglia, è partecipe, la sua presenza è importante sul piano morale e della personalità. Sta lavorando con i fiosterapisti. Tempistica? Non so, penso ci vorranno ancora 45 giorni affinché possa scendere in campo.