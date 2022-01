Il ricordo su Mazinho: “Radice non lo vedeva, lui e Dunga erano di Lazaroni”

Il ricordo legato alla stagione che vide i due brasiliani nel centrocampo della Fiorentina

Carlo Pallavicino , ex procuratore, è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio:

"Quella fu un'estate particolare, la Fiorentina fu molto rivoluzionata. Fuser doveva restare e invece tornò al Milan, invece a Firenze rimase Orlando. Branca arrivò nello scambio con Buso e lui e Borgonovo erano abbastanza tranquilli dopo aver visto Batistuta che aveva difficoltà a palleggiare. Poi si è rivelato il migliore attaccante della storia della Fiorentina. Quell'estate creò qualche squilibrio nella Fiorentina. Mazinho e Dunga erano due giocatori di Lazaroni, poi arrivò Radice che non era esattamente all'avanguardia. Si dice che discriminasse in qualche modo Maiellaro e Mazinho per le loro caratteristiche tecniche".