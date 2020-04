Il botta e risposta di Chiesa su Instagram tra calcio, cinema, musica e serie tv

Federico Chiesa ha tenuto un Q&A di poco meno di un’ora sul suo profilo Instagram, raccontando a chi lo segue i suoi gusti in materia di musica, cinema, serie tv, cibo e tanto altro. Un modo per ingannare il tempo tra un allenamento e l’altro, e per fare compagnia ai tanti tifosi viola chiusi in casa. Tra le prime domande c’è un classico: qual è il tuo giocatore preferito? La risposta arriva ben due volte ed è una “R” con la bandiera brasiliana a fianco che conoscendolo non lascia spazio a interpretazioni: Ronaldo.

Non è un caso che se potesse scegliere un superpotere, come gli chiede un altro tifoso, vorrebbe poter andare “alla velocità della luce”. Il coro preferito, per restare in tema pallone, lo aveva già svelato; è quello che risuona al Franchi poco prima del calcio d’inizio: “Quando scendono in campo i ragazzi…”. Il piatto preferito non parla fiorentino e nemmeno toscano: sono le trofie al pesto. Passando all’intrattenimento, i migliori film, serie tv, canzone e cantante sono rispettivamente Interstellar, Stranger Things, Arms Around You e Ed Sheeran.