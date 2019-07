Il programma sul rientro a Firenze della Fiorentina

Secondo quanto riportato dall’inviato di Radio Bruno Toscana al Pentasport, successivamente alla gara di questa notte contro il Benfica, la Fiorentina tornerà in albergo a New York. Domani in mattinata avverrà una leggera seduta d’allenamento nella palestra interna all’albergo. Da lì partenza per l’areoporto JFK per il rientro in Italia, passando però sempre da Francoforte. L’arrivo a Firenze avverrà il 26 Luglio. La ripresa degli allenamenti della squadra di Montella è programmata per lunedi prossimo.