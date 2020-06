Un primo tempo non esaltante, quello giocato dai ragazzi di Iachini. Una disattenzione difensiva ha portato Caceres a commettere fallo su Dessena altrimenti libero di insaccare, mentre ci ha pensato ancora una volta Capitan Pezzella su corner a riportare la gara in parità. Non ha convinto, per ora, lo schieramento ibrido scelto dal tecnico viola, con un lato forte composto dalla catena Dalbert-Castrovilli-Ribery e un Chiesa troppo isolato sulla fascia destra. Risultato: un solo pallone decente per Dusan Vlahovic. Lirola si sta scaldando, sono attese novità in un secondo tempo che darà modo di effettuare cinque cambi.

SEGUI LA CRONACA LIVE DELLA PARTITA