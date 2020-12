Tuttomercatoweb segnala un riavvicinamento da parte del Milan su Nikola Milenkovic: dopo il sondaggio su un possibile prestito con riscatto, nelle prossime settimane i rossoneri avrebbero in programma di dare il via ad un nuovo tentativo per il centrale serbo, in cima alla lista degli obiettivi (l’alternativa è Simakan). Gli infortuni di Gabbia e Kjaer non lasciano sereno Pioli…

Ma la strada per il rinnovo è ancora percorribile