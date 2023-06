Livellare la rosa - "Il campionato italiano è stato di livello altissimo, al di là della vetrina europea. A livello di gioco effettivo le squadre hanno giocato tante partite, come la Fiorentina che ne ha giocate 60. Ci vuol tempo e calma per appiattire il gap del pari livello all'interno della rosa. Mentre fai questo è bene mettere in piedi un bel gioco in campo".