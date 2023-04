Il Genoa vicino al ritorno in Serie A, il protagonista è un grande ex viola

Il Genoa sta avendo una grandissima serie di risultati, e il merito è anche di un ex bomber viola

Alberto Gilardino è uno, se non il protagonista del Genoa. Infatti la Gazzetta Dello Sport nel suo approfondimento sui rossoblù sottolinea di come il Gila abbia svoltato la stagione. Infatti dal suo arrivo la squadra viaggia a 2,2 punti di media, mentre con Blessin a 1,5 punti. Inoltre l'ambiente è coeso intorno alla sua figura. L'ex viola aveva legato grazie alla sua esperienza da calciatore e in panchina con la primavera. Chissà se l'anno prossimo sfiderà la Fiorentina.