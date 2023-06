Il genio di Guardiola e l’esperimento di Italiano: qualcosa da imitare

Durante la stagione, Italiano ha spesso optato per la figura del centrale regista. Il difensore si alza sulla linea dei centrocampisti per cercare di impostare l'azione come un vero e proprio playmaker. Qualcosa di davvero particolare che trova spunto nell'idea di gioco di Guardiola. Nella finale di ieri sera, tra Inter e Manchester City, abbiamo visto l'apice di questo pensiero. Stones ha fatto una partita "mostruosa" dal punto di vista fisico e tecnico. Un difensore, prestato al centrocampo, che ha guidato la squadra per quasi tutti i 90 minuti. Italiano ha provato a replicare il tutto con Quarta e chissà, se nella prossima stagione, si potrà vedere qualcosa di simile anche a Firenze.