Il figlio di Artemio Franchi: “Alla Fiorentina serve uno stadio moderno. Playoff e playout…”

Francesco Franchi, consigliere FIGC e figlio del dirigente Artemio a cui è intitolato lo stadio di Firenze, è intervenuto a Radio Bruno:

Finale di campionato? Mi piace l’ipotesi dei playoff e playout. La prima coinvolgerebbe le prime quattro squadre, la seconda potrebbe allargarsi a sei. Stadio? E’ sacrosanto che una società abbia un impianto moderno. Lasciare il Franchi in stato di abbandono o per un uso parziale sarebbe una follia. È un’eccellenza dell’architettura fascista: ho visto dei bei progetti che mantengono i valori architettonici dello stadio che permetterebbe alla società di avere una struttura adeguata per i tifosi. Si potrebbero tenere le peculiarità di Nervi e unirle a novità. Credo che per Commisso e Barone fosse questa la prima scelta.