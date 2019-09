Il doppio ex Sissoko: “Fiorentina-Juve? Un derby. Bianconeri favoriti, ma i viola…”

Momo Sissoko, che ha disputato sei mesi nel 2013 in maglia viola, ha parlato a juvenews.eu presentando la gara che ci sarà sabato prossimo tra Fiorentina e la formazione bianconera di Sarri:

La Fiorentina ha preso tanti giocatori importanti, Ribery e Boateng su tutti, ma ovviamente la Juve per tutti in Italia è quasi di un altro pianeta. Ma in una partita come questa, che definisco quasi come un derby, può succedere di tutto, e i viola con i suoi giovani possono dire la loro. In più la nuova proprietà americana farà grandi cose, ne sono convinto.