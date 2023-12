Il doppio ex Della Rocca: “Terracciano? A Salerno perse il posto, ma ora…”

Doppio ex di Fiorentina e Salernitana, Francesco Della Rocca ha parlato così a Radio Bruno della stagione che stanno attraversando le due squadre: "La rosa della Fiorentina è costruita per giocarsela con tutti gli avversari, a volte giocare a viso aperto come fa Italiano ti porta ad avere dei rischi e gli episodi possono condannarti come successo nelle ultime partite. Contro il Milan poteva starci il pareggio, ma le prestazioni ci sono sempre state e bisogna analizzare come certe sconfitte possono arrivare. Difficoltà dell'attacco viola? Non ho mai visto goleador nelle squadre di Italiano, che chiede molto in fase di non possesso e rischia di far fatica perché il gioco si sviluppa tanto sugli esterni. Il discorso non riguarda i singoli, ma il modo di attaccare.